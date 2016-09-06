G20陸網管嚴 連彭麗媛旗袍都不能評

中國大陸國家主席習近平夫人彭麗媛日前在20國集團（G20）杭州峰會歡迎晚宴上身穿的寶石藍旗袍獲時裝設計師好評，但因大陸在峰會期間執行嚴格網路管制，網民想讚揚都沒有管道。

香港南華早報中文網報導，彭麗媛4日在G20峰會歡迎晚宴上身穿的旗袍成為焦點，但5日上午，微博和其他媒體上關於彭麗媛穿著的討論卻寥寥可數。

報導說，彭麗媛因自信氣質和良好的時尚品味贏得了眾多粉絲。她在晚宴上身著一套寶石藍及膝旗袍，上有精緻的花卉刺繡，搭配一款同色系的小手提包和一雙黑色高跟鞋。

香港知名時裝設計師鄧達智認為，這套服裝非常漂亮，如果滿分10分，他會給8分。

若是在過去，彭麗媛的晚宴服裝應該可以在大陸社群媒體引發數萬人討論。但由於大陸網路審查單位在G20峰會期間加強管制，彭麗媛的粉絲這回無法在網路上隨心所欲發表讚美言論。

大陸官媒新華社和中央電視台的微博帳號顯示，一些關於G20的報導評論功能已被關閉。

漏網之魚是聯合國官方微博帳號分享的影音。這段影片顯示，習近平和彭麗媛在晚宴前迎接聯合國秘書長潘基文和妻子柳淳澤。彭麗媛的粉絲沒有放過這個可以追捧偶像的機會。

有網民說，看到的都是彭麗媛的美麗；還有人稱讚彭麗媛「太美了」。1050906

(中央社)