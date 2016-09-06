一把秦俑劍 讓「秦王負劍斬荊軻」千古之謎有新解

一把出土的秦俑劍，讓「秦王負劍斬荊軻」千古之謎，有了得以參考理解的新詮釋。(合成圖 秦俑圖/時藝多媒體提供 秦俑劍圖/取自人本網)

想像一下發生在秦始皇面前，讓他命懸一線的驚恐場景～「…荊軻既取圖奏之，秦王發圖，圖窮而匕首見。因左手把秦王之袖，而右手持匕首揕之。未至身，『秦王驚，自引而起，袖絕。拔劍，劍長，操其室。時惶急，劍堅，故不可立拔』。荊軻逐秦王，秦王環柱而走…左右乃曰：「王負劍！」負劍，遂拔以擊荊軻，斷其左股。荊軻廢，乃引其匕首以擿秦王，不中，中桐柱。秦王復擊軻，軻被八創…」

在《史記-刺客列傳》中，對於荊軻刺秦王這一幕驚心動魄的場面描繪生動，但是後代不解：當時秦王身上的佩劍到底有多長，為什麼秦王在緊急時刻無法拔劍，只能繞著柱子和荊軻繞圈圈？「負劍」又是甚麼樣的動作，能夠立馬把窘境逆轉？這把寶劍有多鋒利，秦王能一揮就把荊軻左腿削斷？這些千百年的疑問，隨著大陸西安秦俑一號坑出土的一把秦劍，有了新的解釋。

長期關注並且曾親身走訪秦俑考古現場的作家岳南，在《復活的軍團》一書中提到，「從一號坑出土的青銅劍，儘管不能判斷是否秦王政當年斬荊軻之劍，但可以由此判斷他所佩寶劍的長度，不下91.3釐米(公分)，以秦王政好大喜功的性格看，他的劍可能比出土的青銅劍更長，甚至達到120釐米(公分)。」

岳南分析，一把超過1公尺長的劍，既長又重，如果秦王政將這把劍旋在腰間，「當身體急劇運動時，勢必造成大幅度擺動。隨著秦王政身體不斷的前傾，配劍就勢前移，直至胸前。」岳南認為，僅管秦王政身高臂長，懸在胸前超過1公尺的重劍，的確很難迅速脫鞘而出。

另外，對於侍從大喊「王負劍」，而後秦王才如大夢初醒般依言「負劍」，拔出寶劍反制荊軻。有部分史學家認為，「負劍」是把劍移到背後反手拔出，但岳南認為，「負」應是今日的「扶」，只要秦王政扶住並抓好劍鞘，把劍恢復到原來腰間的位置，就可以迅速無礙拔出。

至於當場就把荊軻「斷其左股」的劍到底有多鋒利？雖然當年秦王佩劍已不可考，但岳南以秦俑出土的青銅劍為例，「一號坑青銅劍出土後，考古人員張占民曾做了一個有趣的實驗，他先在桌上放一疊紙，然後輕輕將劍從紙上劃過，結果一次居然可以劃透19張紙，其刃之鋒利可想而知。」

岳南書中還提到，經過科學鑑定後，發現這把青銅劍由銅、鉛、錫3種金屬構成，3種金屬的比例得當，才能達到「削鐵如泥、斷石如粉」的兵器極致境界，也為當時工藝技術之精緻，留下最狂證據。

展區《秦始皇帝》之兵馬俑一景。(時藝多媒體提供)

即將在高雄國立科學工藝博物館展出的秦文物兵馬俑。(圖／時藝多媒體提供)

更多來自秦俑的驚奇傳說，都在「秦．俑──秦文化與兵馬俑特展」中精彩呈現。為回應中南部殷切期盼觀展的民眾，主辦單位自9月15日至12月18日，將展覽移師至高雄科學工藝博物館繼續展出。該展除了跨時空完整呈現秦代起源到滅亡，乃至對後世的影響外，同時也跨陝西、甘肅兩省，歷時3年策畫、溝通，讓此次特展既具學術研究的價值，又不失可看性，並區分為「秦與周戎」、「東進稱霸」、「變法革新」、「秦始皇帝」及「漢承秦制」等5大展區，揭開更多2千年前秦人的歷史真相。

(中時電子報)