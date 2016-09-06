寶可夢不可入教堂？俄少年恐獲5年刑期
俄羅斯少年索科洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）因自拍在教堂玩寶可夢（Pokémon Go）的影片，並上傳至社群網站公開分享一事，如今將面臨被法庭判處5年有期徒刑的窘境。
據英國鏡報（The Mirrors）報導，俄國一名少年部落客為抗議該國先前對於當紅網路遊戲寶可夢的限制，全程自拍在教堂內使用和遊玩該遊戲，於上週六被警方以「褻瀆神明法」（blasphemy laws）逮捕拘留2個月並提交法院審理，根據該法規定，他恐將面臨5年的有期徒刑。
俄國的「褻瀆神明法」是在2012年當著名樂團暴動小貓（Pussy Riot）在基督救世主主教座堂（The Cathedral of Christ the Saviour）抗議後，被俄國政府以在教堂實施「流氓行為」判刑後，該法被視為俄國政府箝制人民自由權利的工具之一。面對索科洛夫斯基將被判刑一事，國際特赦組織（Amnesty International）歐洲暨中亞執行長道慧生（John Dalhuisen）表示，「即便是他在影片中行為可能冒犯到部份人士，俄國都不該藉此對他判刑。」
索科洛夫斯基面對此結局感到憤怒，他認為這個是欲加之罪，「誰會因為一台智慧手機就感覺被冒犯啊！」但俄國當地媒體報導，該地區警方告訴記者，他們希望這少年被判5年有期徒刑，為這些「不安分」的寶可夢玩家們一個樣本教訓，畢竟政府都透過電視台提醒過所有人不要在宗教建築週邊玩這個遊戲了。
(中時電子報)
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