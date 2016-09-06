美網》創25年新猷 世界排名142迪波卓闖8強

世界排名142名的迪波卓挺進美網男單8強創下賽會25年新猷。(美聯社)

里約奧運男單銀牌獲外卡資格，世界排名142名阿根廷迪波卓美網男單一路過關斬將，6日第4輪繼續維持1盤未失紀錄，在大會第8種子奧地利好手提姆第2盤未打完因傷棄賽情況下，成為賽會繼1991年傳奇球王康諾斯（Jimmy Connors）後，相隔25年最低排名闖8強球員。

當年康諾斯以世界排名174名之姿挺進8強，27歲的迪波卓6日則以6比3、3比2自受膝傷所困的提姆手中收下勝利，繼2013年溫網後，3年來首返大滿貫賽8強，成為25年挺進男單8強排名最低選手。

2009年美網封王的迪波卓說，「我與紐約存在很特別的連結，雖然我來自阿根廷，但在這感覺卻像家一樣。我不知道是否表現得如同09年，但我會盡力奪勝。」迪波卓下一戰將面對大會第3種子、前役歷經5盤大戰驚險勝出的瑞士名將瓦林卡。

(中時電子報)