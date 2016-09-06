雲林新南向政策 開拓穆斯林市場商機
雲林縣政府為推動「新南向政策」，由雲林縣工商發展投資策進會與馬來西亞簽署「清真產業發展合作備忘錄」，尋求開拓穆斯林市場商機。
雲林縣政府今天表示，雲林縣工商發展投資策進會總幹事黃財福與馬來西亞雪蘭莪州國際清真認證中心執行長馬穆．阿巴斯（Mr. Mahmud Abbas）已於昨天下午簽署合作備忘錄。
縣府表示，備忘錄的簽署由雲林縣長李進勇、馬來西亞雪蘭莪州拿督鄧章欽見證，未來將積極輔導企業、人才培育，以帶動雙邊觀光、人民與經貿互訪及交流。
李進勇指出，全球信奉伊斯蘭教的穆斯林人口約有16億人，東協國家約有2億4000萬人，馬來西亞是亞洲進入伊斯蘭世界的樞紐，且在清真產業的發展上，具領先地位。
他說，開啟伊斯蘭市場大門的鑰匙，是取得HALA認證（清真認證），馬來西亞由政府設立的清真認證，程序規則明確，是外商投入伊斯蘭商機的入口。
李進勇指出，雲林是農業大縣，目前縣內已有10多家企業取得HALA認證，部分產業已能打入清真市場，未來希望透過產業合作、企業輔導、人才培育，打造為穆斯林友善環境。
馬來西亞雪蘭莪州拿督鄧章欽拿督表示，雪蘭莪州是馬來西亞經濟最發達的一州，產值占國家GDP的22.4％，面積8000平方公里，人口600萬，其中有30％是華人，且有超過80％的人口會中文，是適合商業發展的地方。1050906
(中央社)
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