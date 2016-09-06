達美航空台北飛東京 緊急降落那霸機場

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日本放送協會（NHK）報導，今天中午12時25分（台灣時間上午11時25分）左右，1架由台北飛往東京成田機場的達美航空公司166號班機緊急降落在沖繩（琉球）那霸機場。

日本國土交通省那霸機場事務所表示，這架達美航空客機可能是飛機油壓系統有狀況。

NHK的攝影機拍攝到這架客機從那霸機場北側降落在跑道的情況。由於受到今年第13號颱風瑪瑙（MALOU）的影響，那霸機場空中烏雲密布。1050906

(中央社)