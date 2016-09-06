大巨蛋案 北市掌握資料檢討評估仲裁人

議員指大巨蛋案的3位仲裁委員有2名立場偏向遠雄，法務局未盡幕僚責任。台北市法務局長楊芳玲今天說，市府選定仲裁人無可受質疑之處，另2名和市府無關，已掌握資料會評估檢討。

媒體報導，台北市議員童仲彥提出，市府與遠雄推薦產生的3位仲裁委員中有2位立場偏向遠雄，質疑北市府有內鬼，北市府推薦仲裁委員是寰宇律師事務所主持合夥律師孔繁琦，遠雄提出的仲裁委員是中央大學營建管理所教授謝定亞；雙方共推主仲裁人陳煌銘。

童仲彥表示，陳煌銘擔任工信工程的負責人，曾與捷運局有民事訴訟，今年4月也提及「大巨蛋去年5月20日被柯市府以不成比例原則、莫名理由停工，不是單純民事合約問題，是政治問題」。

法務局長楊芳玲上午參加都發局記者會，會後受訪提到此議題。她表示，依仲裁法規定，由雙方選出的仲裁人可合推一名主仲裁人，北市府選定仲裁人為孔律師，沒有可受質疑地方，另兩位和市府選任無關。

她說，法務局跟律師團早已掌握主仲裁人陳煌銘相關訊息和言論，依仲裁法規定，要有足以認定仲裁人不能獨立公正執行職務的地步和程度，才能申請迴避，律師團目前正收集相關資料，事後會評估是否向法院申請迴避。

楊芳玲表示，陳煌銘在仲裁庭是否會做出對市府不利情況，「這要看過去說什麼話，目前還在評估和彙整相關資料」，若要申請迴避，必須要有足以認定仲裁人會在處理仲裁程序中有偏頗之虞，但相關過程仍在評估。1050906

(中央社)