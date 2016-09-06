戴頭巾穆斯林母親 遭阻止進入法國學校

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法新社報導，法國官員指出，2名戴頭巾的穆斯林母親今天遭其他2名學童父親阻止她們進入科西嘉島（Corsica）上的1家幼稚園。

此事發生在科西嘉島南端的波尼法卓（Bonifacio），當時學校正要開始上課，父母親將小孩送至學校的時候。

地方檢察官布亞爾（Eric Bouillard）證實「科西嘉晨報」（Corse-Matin）報導指出，當時2名帶著穆斯林頭巾的母親「遭到2名男子制止，他們認為孩童在學校禁止穿戴宗教象徵，而他們的母親卻可以戴頭巾，這是不對的。」

警方和學校巡視員當時也趕抵現場，布亞爾說，「場面緩和下來，沒有暴力、威脅發生，因此也沒有違法情事。」

根據「英國廣播公司」（BBC），法國地方媒體報導，當時有5名戴著伊斯蘭頭巾的女性受其他父母阻止進入科西嘉島上1家幼稚園。

法國學校的職員和學生禁止在校內穿戴宗教象徵物，不過學生父母卻不在禁止之列。

法國南部穆斯林和地方民眾關係一直處於緊張狀態，在1名聖戰士駕卡車在尼斯（Nice）殺害86人後，這種緊張關係尤其明顯。1050906

(中央社)