高美濕地浮屍漂流 海巡打撈上岸

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海巡署中部地區巡防局第三岸巡總隊6日上午接獲報案，有民眾在台中高美濕地風車大道5號風車處發現1具浮屍，到場協助將屍體搬運上岸，落水原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月6日

今天上午有民眾在台中高美濕地風車大道5號風車處發現1具浮屍，海巡署中部地區巡防局第三岸巡總隊接獲報案，到場協助將屍體搬運上岸，落水原因仍待調查釐清。

第三岸巡總隊上午7時27分接獲報案，稱高美濕地風車大道5號風車處，發現疑似漂流大體。梧棲安檢所隨即派遣人員前往查看，並通報警消。

海巡人員到場後協助將屍體搬運上岸，警消也在附近發現1輛機車，並經由車牌號碼經通知家屬到場指認，確認死者為54歲洪姓男子，至於落水原因仍待調查釐清。1050906

(中央社)