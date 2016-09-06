美魔安違衛生條例挨告 前主播獲緩起訴

前主播張元培所經營的美魔安生物科技，去年被檢舉旗下產品有未經核定而添加的防曬劑，涉嫌違反相關衛生條例。台北地檢署今天偵結，認為張已認罪，予以緩起訴處分。

這起案件發生在去年9月間，美魔安生物科技公司遭檢舉，指販售的多項粉底霜產品，未經主管機關核准擅自添加防曬劑，涉嫌違反化妝品衛生管理條例，因此吃上官司。

檢方指出，張元培應訊時表示，此產品是外包廠商製造，美魔安並未宣稱此產品具防曬功效。檢方調查後發現，美魔安雖然沒有對外宣稱功效，但添加的防曬劑的確是為了防曬，而非產品的保護劑，因此依化妝品衛生管理條例16條規定，必須經由衛生機關核可後才能製造。

台北地檢署今天偵結，考量美魔安未對外宣稱防曬功效，且張元培也認罪，將張元培緩起訴處分，但必須繳交3萬元公庫、美魔安則需繳6萬元。1050906

(中央社)