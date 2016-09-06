民進黨：反澎湖博奕態度與過去一致
澎湖二次博弈公投將於10月15日舉行，民主進步黨今天表示，反對澎湖博弈的態度與立場與過去一致，為了澎湖的未來，民進黨支持澎湖鄉親用公投拒絕澎湖設置賭場。
民進黨發言人黃適卓透過新聞稿表示，衡諸全世界的區域發展經驗，真正的永續發展必須奠基在經濟、文化等面向的通盤配套，缺一不可。
他說，澎湖是一個健康的海島，它的發展應該是奠基在生態的、永續和文化訴求的面向，同時結合整體的觀光資源和在地產業共同發展，民進黨認為澎湖設置賭場絕對不是發展觀光的唯一選擇與途徑。
黃適卓表示，澎湖有其特殊的地理環境、特殊文化及豐富且多元的生態資產，民進黨不希望這些被破壞，民進黨的立場與態度沒有改變，將全力維護澎湖群島永續發展，給澎湖下一代子弟一個健康的成長環境。1050906
(中央社)
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