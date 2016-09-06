80萬愛心熱食券 發送苗縣偏鄉學童

財團法人佛光山慈悲社會福利基金會將發送總計新台幣80萬元的愛心餐券給苗栗縣9所偏鄉國小學童，6日在縣府舉行捐贈儀式。中央社記者管瑞平攝 105年9月6日

財團法人佛光山慈悲社會福利基金會與苗栗縣政府共同推動「人間有情、佛光有愛」活動，今天宣布將發送給9所偏鄉國小學童，總計新台幣80萬元的愛心餐券，讓學童獲得妥善照顧。

苗栗縣政府教育處長劉火欽指出，佛光山慈悲基金會104年度起捐贈愛心餐券給苗栗縣7所國小，受惠學童達1萬3000人次，今年度則有士林國小、西湖國小瑞湖分校、大南國小、烏眉國小、南河國小、海寶國小、福興國小武術學校、南庄國中與致民國中等9校受贈，預估可幫助1萬4792人次。

佛光山慈善院院長依來法師今天代表出席捐贈儀式指出，「人間有情、佛光有愛」活動，期望透過熱食券喚醒大眾一起關心社會未來的棟樑，透過「存好心、說好話、做好事」三好精神，給予孩子們正確的方向。

苗栗縣長徐耀昌感動地表示「我也是佛光人」，深刻體會在佛光大家庭中的溫馨親情。他說，偏鄉的孩子資源較缺乏，父母可能忙於工作，沒時間照料三餐，透過愛心熱食券的協助，小孩子就不會餓肚子，更可以激勵他們努力學習的動機。

教育處指出，三餐熱食券分為50元早餐券和70元午晚餐券，主要是提供偏鄉學童營養午餐之外的時段使用，小朋友只要持熱食券，在平日早餐、晚餐，以及假日三餐時段，前往學校合作的早餐店、自助餐或是超商，就可享用愛心熱食。1050906

(中央社)