呂秀蓮：不要用100天鑑定蔡總統政績

我要評比

前總統府資政辜寬敏建議總統蔡英文做4年就好，前副總統呂秀蓮今天表示，4年以後讓人民決定，不要用100天就來鑑定總統蔡英文政績，蔡總統還需要一點時間，她會繼續給予支持。

呂秀蓮今天出席民主進步黨前秘書長王拓告別式後受訪時做上述表示。

對於辜寬敏說，前總統都做8年下台身影不好看，並認為蔡總統用人有問題，呂秀蓮說，很多人很多意見，蔡總統都有聽進去了，給蔡總統些時間，有些地方要改進，蔡總統都會積極改進。

前民進黨主席許信良受訪時說，相信蔡總統的才華、能力和堅毅會越來越受到人民的了解和肯定。

中國國民黨主席洪秀柱受訪時則說，看蔡總統施政作為，如果她以後做得很好，不代表她只能做4年，不過按照百日狀況看起來，還真是很難保險。1050906

(中央社)