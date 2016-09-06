蔡總統追晉陸軍中尉吳得瑋為陸軍上尉

總統府今天公布總統令，追晉日前在陸軍CM11戰車翻覆意外中不幸去世的陸軍中尉吳得瑋為陸軍上尉。

陸軍564旅日前發生CM11戰車翻覆意外造成4名官兵死亡，蔡總統日前視導漢光演習後，致詞一開始就先向在戰車翻覆意外中去世的吳得瑋中尉、陳世坤上士、陳秉逸下士、張志偉一兵，以及他們的家人，表達她最深的哀悼之意，並表示她已核定追晉。

總統府今天公布中華民國105年9月5日總統令，追晉故陸軍中尉吳得瑋為陸軍上尉；總統令自中華民國105年8月18日生效。1050906

(中央社)