中秋烤肉這樣做 專家授健康5撇步

我要評比

烤肉是中秋節重要活動，衛福部食藥署今舉辦衛教活動，邀專家分享食材挑選、燒烤、醬料等5大撇步，教你吃出健康，遠離致癌物。

食藥署長姜郁美說，挑選烤肉食材時，應以新鮮當季食材為主，肉類、海鮮等食材買回家應儘速冷凍、冷藏，避免微生物孳生，備料、燒烤的時候記得將生熟食分開。

姜郁美說，烤肉時除了牛肉可烤3分熟，其他豬肉、雞肉、重組肉以及海鮮則一定要烤到全熟，另像是民眾喜愛的生蠔、蛤蜊等海鮮，因為殼厚、肉也厚，即便烤到殼開了，還是要再烤一下，避免把細菌吃下肚。

香腸是烤肉必備菜色，但因厚度太厚，經常烤到外皮焦黑、裡面卻還沒熟，姜郁美傳授撇步，只要先把香腸蒸熟、在表面戳幾個洞，再放到烤網上烤，不僅可確保熟度，也能讓香腸保有酥脆口感。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢指出，烤肉醬含鈉量高，刷醬時不妨先用熱水稀釋，或以蘋果醋、蔥薑蒜以及少許醬油自製低鈉烤肉醬，減輕心血管負擔，除了吃肉外，也應搭配蔬果、豆干等，補充不同營養素。

她說，烤肉時最好在烤網上鋪一層鋁箔紙，並將霧面朝下隔熱，避免溫度過高、油脂滴到木炭冒煙，暴露致癌物質。

蔡一賢呼籲，中秋連假除了和親友團聚吃月餅、烤肉外，也應適度運動，如不運動一直吃，連假恐胖上1到2公斤。1050906

(中央社)