中秋烤肉這樣做 專家授健康5撇步
烤肉是中秋節重要活動，衛福部食藥署今舉辦衛教活動，邀專家分享食材挑選、燒烤、醬料等5大撇步，教你吃出健康，遠離致癌物。
食藥署長姜郁美說，挑選烤肉食材時，應以新鮮當季食材為主，肉類、海鮮等食材買回家應儘速冷凍、冷藏，避免微生物孳生，備料、燒烤的時候記得將生熟食分開。
姜郁美說，烤肉時除了牛肉可烤3分熟，其他豬肉、雞肉、重組肉以及海鮮則一定要烤到全熟，另像是民眾喜愛的生蠔、蛤蜊等海鮮，因為殼厚、肉也厚，即便烤到殼開了，還是要再烤一下，避免把細菌吃下肚。
香腸是烤肉必備菜色，但因厚度太厚，經常烤到外皮焦黑、裡面卻還沒熟，姜郁美傳授撇步，只要先把香腸蒸熟、在表面戳幾個洞，再放到烤網上烤，不僅可確保熟度，也能讓香腸保有酥脆口感。
馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢指出，烤肉醬含鈉量高，刷醬時不妨先用熱水稀釋，或以蘋果醋、蔥薑蒜以及少許醬油自製低鈉烤肉醬，減輕心血管負擔，除了吃肉外，也應搭配蔬果、豆干等，補充不同營養素。
她說，烤肉時最好在烤網上鋪一層鋁箔紙，並將霧面朝下隔熱，避免溫度過高、油脂滴到木炭冒煙，暴露致癌物質。
蔡一賢呼籲，中秋連假除了和親友團聚吃月餅、烤肉外，也應適度運動，如不運動一直吃，連假恐胖上1到2公斤。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。