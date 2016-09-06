國民黨：綠營曾找李登輝助遷黨中央
針對不當黨產處理委員會的行政動作，引起國民黨強烈反彈，國民黨文傳會主委周志偉、副主委唐德明、胡文琦及洪孟楷6日舉行記者會，痛批蔡政府荒腔走板，「雇綠雄」欺人太甚。
不當黨產處理委員會的行政動作，引起國民黨強烈反彈，國民黨文傳會副主委胡文琦6日在「荒腔走板蔡政府 欺人太甚『雇綠雄』」記者會上，痛批掛牌運作到今天已經「頭七」的不當黨產處理委員會欺人太甚。
胡文琦指出，已故前民進黨主席黃信介曾找上前國民黨大掌櫃劉泰英，請劉代向當時的黨主席李登輝表達，以位於台北市建國北路的民進黨舊黨部大樓門面不好看，接待外國賓客有失顏面，盼國民黨挹注經費，協助搬遷，胡文琦質疑民進黨中央黨部也許也可以稱為國民黨的附隨組織。
他要求民進黨應用相同標準公布創黨30年收支明細，否則不排除上街頭包圍民進黨。
(中時)
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