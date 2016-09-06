台中市婦女會辦義剪 讓長輩「幸福從頭」
台中市婦女會與曼都髮型共同舉辦「第二屆幸福送暖、讓愛從頭」義剪活動。曼都今日從新竹到嘉義分店全部店休一天，共出動營12、13、14部、160位設計師、100位小幫手。台中市婦女會所準備600張贈品卷，內容物包括義診、麥當勞、包子、藥膏等贈品，吸引近千人參加。
台中市婦女會理事長黃馨慧說，去年活動參加人數約600人，今天更多人參與公益活動，與曼都髮型設計在重陽節前替高齡者整理髮型，讓所有高齡者因為有嶄新造型，每天都能開開心心；現場也有替高齡者做牙齒義診，祝福所有長輩「讓愛從頭、從齒幸福」！
曼都董事長賴淑芬表示，今年剛好是曼都50週年，雖然公司少了一天營業收入超過百萬，但每場義剪活動都是企業最好的教育訓練，因為現場160位設計師都本著回饋社會的精神，帶著更感恩、柔軟的心，將最好的服務提供給每一位民眾，這是曼都重要的企業文化精神。
參加義剪的陳奶奶很早就到會場排隊，平常都是自己整理頭髮，對於今天的活動已經期待很久，希望剪個新髮型，回去讓老伴看看有沒有漂亮。王老先生也與太太一起手牽手來義剪，表示這個活動對高齡者十分友善，希望能一直
西屯區公所長何國裕表示，今天義剪活動非常有意義，與婦女會、社會企業一起來做公益，真的非常開心。
(中時)
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