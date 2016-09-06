秋節禮盒看過來 草悟道農特產品100攤

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台中、彰化、南投三縣市將於10、11日在草悟道舉辦「愛戀．中秋 精農好禮」農特產品創新行銷展售活動，規劃100個展售攤位，推廣中彰投優質農產。中央社記者趙麗妍攝 105年9月6日

秋節禮盒看過來！台中、彰化、南投三縣市將於10、11日在草悟道舉辦「愛戀．中秋 精農好禮」農特產品創新行銷展售活動，規劃100個展售攤位，推廣中彰投優質農產。

台中市農業局表示，「愛戀．中秋 精農好禮」匯集中彰投地區精選農產品，有水梨、紅龍果、蜂蜜、香菇、非基改大豆、茶葉、香蕉、鳳梨、梅製品、花卉等，都是當季最優質的農特產品。

農糧署副署長蘇茂祥表示，希望透過整合行銷將銷售規模擴大，因為這是最好最健康的消費模式。

台中市農業局長王俊雄指出，市府推動中彰投苗區域治理，希望明年苗栗也能來參加這項展售活動，共同行銷農產品。1050906

(中央社)