大都會客運內湖油站土壤污染 北市罰10萬
台北市環保局今天表示，大都會汽車客運公司內湖油站站內土壤遭油品污染，環保局開罰新台幣10萬元，並要求站方提出控制計畫，進行污染整治。
環保局表示，大都會客運內湖油站位處內湖民權大橋旁，為客運場所自用加油設施，非開放民眾加油使用，且站內設有水泥鋪面，受污染土壤與外界隔絕，因此土壤中的污染物不會跑出來影響民眾健康。
環保局指出，本次檢查發現，該站土壤中污染物「總石油碳氫化合物」濃度為每公斤2410毫克，超過管制標準（每公斤1000毫克）逾1.4倍，已於8月25日依「土壤及地下水污染整治法」第12條規定，公告管制為「土壤污染控制場址」，開罰10萬元。
環保局說，已在第一時間要求站方進行檢修及管線密閉測試，確認已無持續洩漏污染，同時並要求該公司研提控制計畫，進行油品污染改善工作，現場設立告示牌公告周知，並請地政單位將污染資訊登載於土地登記簿，以免遭受污染土地被轉讓給不知情的第三者或遭不當使用。
環保局後續將強力監督該站妥善落實污染整治，如有發現違反環保法令管制的行為，將依法處分。
大都會客運回應，將依歸定程序，改善後申請複查。1050906
(中央社)
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