黨產追殺藍嗆上街頭 綠酸連反省能力都沒有
針對國民黨文傳會6日上午召開記者會惡意指控與批評，民進黨發言人黃適卓表示，國民黨長期挾龐大的不當黨產至今不願意還給人民，造成政黨不公平競爭，傷害民主政治，現在還指鹿為馬，蓄意抹黑，連起碼的反省能力都沒有。
黃適卓說，國民黨與其把時間用在這類的口水謾罵上，不如盡快放下黨產包袱，自行摘除民主毒瘤，和國內各政黨合力建構一個成熟並且公平競爭的民主環境，才是人民所期待。黃適卓表示，國民黨六十年來不當佔有國產及民間私人財產，現在追討不當黨產是為了國家健全發展，實踐公平正義，呼籲國民黨不要抵抗世界轉型正義的潮流。
至於對國民黨的相關質疑並呼籲公布創黨以來收支明細，黃適卓指出，民進黨每年的會計決算報告，每一筆收入都是由黨員的黨費、人民的小額募款及各種選舉補助金而來，每一筆都清清楚楚，並且清清白白，都依法在會計師查核簽證後，送交內政部備查，並向國人公佈，「所有資訊都是公開透明，歡迎國民黨自行查證。」
此外，對於國民黨指稱民進黨曾經請李前總統協助搬遷中央黨部，黃適卓說，民進黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。
行政院成立「不當黨產處理委員會」，引起國民黨強烈反彈，國民黨文傳會副主委胡文琦6日上午召開記者會，痛批掛牌運作到今天已經「頭七」的「不當委員會」欺人太甚，並將不當黨產處理委員會主委顧立雄改名換姓為「雇綠雄」，揚言如果民進黨繼續追殺國民黨，不排除將走上街頭，包圍明顯用過國民黨黨產的民進黨中央黨部。
(旺報)
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