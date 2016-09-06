面對校園性騷擾飆高 北方省官員聳肩

我要評比

印度北方省去年犯罪率全印度最高，但北方省政府食物與民用物資供應部長艾克塔（Kamal Akhtar）昨天卻對學校女生遭性騷擾聳聳肩，並稱犯罪率過高，是因人口過於稠密。

印度「今日郵報」（Mail Today）今天報導，艾克塔是一場著眼於省議會選舉的電視節目，接受觀眾提問，在回答一名教師提到校園性騷擾問題嚴重時，做出相關答覆。

北方省近來發生許多投訴，指中學或大學女學生遭性騷擾和性侵的案件遽增，許多家長都考慮讓女兒不要再去上學。

不過，在被問到上述民眾關切的問題時，艾克塔僅聳聳肩簡短地說，「只有一或兩件這樣的案件可能發生。」

對於國家犯罪紀錄局（NCRB）最近公布2015年犯罪統計顯示，北方省的犯罪率最高，艾克塔則在答覆時宣稱，這是因為北方省是人口最稠密的省份，才導致犯罪率偏高。

艾克塔的發言，引起許多輿論批評，讓北方省執政黨社會黨（Samajwadi Party）的選情蒙上陰影。1050906

(中央社)