公辦都更案 北市盼房屋稅土增稅優惠

台北市副市長林欽榮今天說，台北市政府已向中央表達態度希望修法，在都更條例中可延長房屋稅減半和土增稅減免，未來公辦都更案細節會全部公開，沒黑箱，政府應以此為目標設保護機制。

台北市都市發展局上午舉行「公辦都更階段成果報告」，由林欽榮率領都發局長林洲民、都市更新處等單位主管列席對外報告北市府上半年執行公辦都更成果。

會後媒體提問，關於地價稅或房屋稅影響民眾和投資進場，也對房地產環境不利，北市是否有推出相關優惠。

林欽榮說，目前因高額地價稅和房屋稅，讓民眾進入都市更新時會退卻，北市府已表明希望中央能修法，在都市更新條例中有關使用執照房屋稅減半的規定，至少從2年半延長至4年，以符合一般市民期待。

他表示，至於權利變換部分，希望修法讓土地增值稅可減免，像是土地持有人若百分之百同意合建，但卻不能享有土地增值稅減免，希望中央可以考慮地主同意合建後，可減免土增稅。

至於北市府對外招商部分，林欽榮說，招商雖充滿不確定性，但會以公開、透明為目標，也希望公辦都更案可變成民辦都更的模式，「目前都更的盲點，就是更新前後的權益價值變換是不透明的，容易讓不同意戶和同意戶之間有爭議」。

他表示，北市府經手的公辦都更案會全部公開明示，沒有黑箱，對任何進場的招商者、實施者或地主，立下白紙黑字規定，沒有暗盤，政府應該設立以此為範本的保護機制。1050906

(中央社)