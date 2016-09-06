金蘭前董座鍾淳仁 收回扣遭起訴
醬油大廠金蘭食品公司前董事長鍾淳仁，涉利用公司出售土地等收取回扣，侵吞支付貨款和律師費等，總共上億元，桃園地檢署今天依背信及業務侵占等罪嫌將鍾淳仁起訴。
桃園地檢署調查，鍾淳仁從民國94年到103年，擔任金蘭食品董事長，民國100年，金蘭出售公司土地時，鍾涉及向土地商索取回扣新台幣5552萬元，造成金蘭公司損害。起訴書指出，民國99年起，金蘭成立大陸事業部，先後成立3家經銷商，每年以年終獎金名義，由負責人交給鍾回扣2000多萬元，鍾還要求供應商紙箱價格調漲2%，從中收取回扣。
民國98年7月間，鍾淳仁擔心金蘭控股的大陸無錫金蘭廠拆遷補償費遭債權人扣押，指示廠方以支付金蘭公司貨款名義，匯款近3000萬元至私人帳戶，遭鍾私吞，另還侵吞一筆貨款及律師費共1000多萬元。
桃園地檢署據報指揮調查局北機站偵辦後，今依背信及業務侵占等罪嫌將鍾淳仁、金蘭前總經理陳立成、大陸事業部經理鄭鴻憲、監察人范德鑑、經理范崇敬、董事莊惠玲等人一一起訴。1050906
(中央社)
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