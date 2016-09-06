辜寬敏建議蔡總統只做4年 藍委：用心良苦

總統府前資政辜寬敏昨建議總統蔡英文只要做4年，不要連任。對此，中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣說，辜寬敏應是用心良苦，講出很嚴重的話，而這也給蔡總統非常大的警訊。

辜寬敏昨天接受聯合晚報專訪時建議，蔡總統做4年就好，不要想著下一次選舉，過去兩任總統都當8年，下台都不好看。

江啟臣今天受訪時對此表示，辜寬敏應是用心良苦，講出很嚴重的話，這也給蔡總統非常大的警訊，更何況這是來自綠營大老講出的心中話，那就更可見目前蔡總統執政的危機。

不過，民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡表示，這是辜寬敏的意見，而蔡總統才上任100天，做這樣的論斷太早了。另一位民進黨立委黃偉哲則說，尊重老前輩的言論自由與想法，但蔡總統會做多久、要做多久，蔡總統自然有其自己的計劃與規劃。

另外，國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏說，蔡總統上任以來100多天，可以看到綠營大老好像紛紛出來喊話，不曉得是否對於蔡總統的執政沒有信心，所以急著下指導棋。

王育敏說，辜寬敏這樣的談話，蔡總統可能某一部分要作為警惕，為什麼辜寬敏會對蔡總統沒信心，是不是這百天來的政績令辜寬敏不滿，如果是這樣，蔡總統要自己上緊發條，調整步驟。1050906

(中央社)