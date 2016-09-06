花蓮舊鐵道商圈 中秋連假祭好禮
帶動花蓮市區觀光、活絡商圈，花蓮市公所與花蓮縣舊鐵道景觀休閒發展協會合作，推出中秋促銷活動，祭出東京雙人來回機票、知名飯店餐券等大獎，吸希望引更多遊客前往消費。
沿早年東線鐵路路線營造成的花蓮市舊鐵道商圈，店家林立，包括流行服飾、美食、流行小物等80多家。配合中秋連假，9日起到18日止，民眾凡於貼有活動標誌的店家消費滿新台幣399元，即可兌換1張刮刮卡，最大獎為長榮航空股份有限公司東京雙人來回機票。
花蓮市長魏嘉賢上午舉行記者會表示，舊鐵道商圈就像台北市西門町，是人潮與流行匯集地。為帶動商圈經濟發展，特別舉辦促銷活動，讓民眾購物時，也能玩刮刮樂、試手氣與運氣。
舊鐵道景觀發展協會理事長陳坤隆說，感謝市公所大力協助，帶動附近商機；大家合作，廣邀商圈店家共襄盛舉。
陳坤隆等人在記者會中還加碼共8輛腳踏車贈禮，讓獎品更豐富。1050906
(中央社)
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