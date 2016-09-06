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男子不慎摔倒，警助返家。（吳江泉翻攝）

薛姓男子在高雄市苓雅、民權路口不慎摔倒，臉上朝 多處擦傷，苓雅警分局民權路派出所巡佐陳炳男、警員洪婕榕據報趕往，並通知119救護車到場協助救護，救護人員幫薛男消毒傷口。

由於薛男表示不願意就醫，要自行處理即可，警方遂幫忙通知薛男家屬前來將其載返家照護，薛男及家屬對警方熱心助民的態度讚許有加，並對警方深深感謝。

(中時)