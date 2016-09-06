孟庭麗生前爆肝音檔曝光 一句話累揭過世真相
50歲女星孟庭麗今年2月因為拍戲過勞逝世，死後弟弟孟祥淵想為她申請職災，不滿被判定為普通事故，乾脆揭開孟庭麗生前錄音檔，欲證明死因就是超時工作，盼替姊姊討一個公道。
據《蘋果日報》報導，孟祥淵在孟庭麗死後替她申請職業災害，卻因無短期與長期壓力負荷，無法推斷是職業病，被依普通事故辦理，讓他近來再去蒐集拍戲班表及訊息，打算在60天內申請職災再議。
孟祥淵更揭開孟庭麗生前一段訊息音檔，內容是孟庭麗用疲憊地語氣說：「我睡沒幾個鐘頭，已經又出門工作了，我現在已在汐止的山上。」盼能用這些證據幫姊姊討公道，證明孟庭麗就是死因超時工作。
(中時電子報)
關鍵字：孟庭麗、
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