糖尿病患昏迷反鎖車內 警破窗救人
有糖尿病史的李姓女子沒注意自己血糖過低，昏迷在汽車內，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所副所長李博文、警員張維中據報，在五福一路的地下停車場打破車窗救出李女。
警方說，發現車內40歲女性駕駛昏迷，立即通報119，並拍打車窗、搖晃車身、呼喊李女，李女毫無反應，臉色慘白，躺在駕駛座上沒有動靜，警方發覺情況相當危急，為了避免女子有任何急迫之危險，當下以警棍擊破副駕駛座玻璃窗四角，而警方在破窗過程中亦被噴射出的碎玻璃割傷右手，但當下仍忍痛與消防救護人員立即將昏迷的李女送往高雄聖功醫院，及時救回一命。
經警方調查後發現李女有糖尿病病史，昏迷是因為李女沒注意到自己血糖的指數過低，當返家將車停好時，突然一陣暈眩就昏倒在自己的自小客車內，李女父母親到達醫院後，非常感謝警方的英勇救人行為，昏迷李女甦醒後也因為自己的不注意而對警方感到非常抱歉。
(中時)
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