童振源打臉張景森 國民黨送對聯諷行政院

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針對日前行政院政務委員張景森臉書發言後，遭發言人童振源打臉，國民黨文傳會副主委洪孟楷（左）6日在記者會上，送了一副對聯給行政院團隊，抨擊行政院立場反覆，官員間溝通不良。（劉宗龍攝）

針對日前行政院政務委員張景森臉書發言後，遭發言人童振源打臉，國民黨文傳會副主委洪孟楷6日在記者會上，送了一副對聯（見圖）給行政院團隊，抨擊行政院立場反覆，官員間溝通不良。（劉宗龍攝）

針對日前行政院政務委員張景森臉書發言後，遭發言人童振源打臉，國民黨文傳會副主委洪孟楷6日在記者會上，送了一副對聯給行政院團隊，抨擊行政院立場反覆，官員間溝通不良。

(中時)