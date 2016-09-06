喬治克隆尼寵豬愛豬 寧可放棄女友

銀幕型男喬治克隆尼是好萊塢有名的疼愛毛小孩，但他最珍惜的卻是養了18年、10年前過世的黑豬麥克斯，往昔交女友若不能接受牠，寧可放棄愛情也不能讓愛豬受委屈。

喬治克隆尼（George Clooney）的爸爸尼克克隆尼（Nick Clooney）是記者，尼克曾在「辛辛那提詢問日報」（Cincinnati Enquirer）的專欄，回憶他對麥克斯（Max）初次見面的印象。

他說，那時的麥克斯是個可愛的小東西，依偎在人的臂膀裡，可別告訴兒子總有一天，這個小東西會長成食量驚人的大肚腩。

麥克斯走進喬治克隆尼生命裡的因緣際會，起初是他買給前女友、女星凱莉普瑞斯頓（Kelly Preston）的禮物，後來凱莉嫁給約翰屈伏塔（John Travolta），照顧麥克斯的責任就交給了喬治克隆尼。

喬治克隆尼曾不只一次說，他和麥克斯的「這段關係」維持最久，而且給他的愛情世界充分自由，即因如此，這位好萊塢型男也特別珍惜與麥克斯的緣分。

若是過往結識的女友同麥克斯爭風吃醋，喬治克隆尼總是斬釘截鐵告訴對方，「愛我就要愛我的豬」。如今麥克斯離開這個世界已超過10年，回想過去有牠陪伴的18年歲月，曾經同睡一張床，還有麥克斯嘓嘓叫著要吃早餐。

非常準時，一大早麥克斯就會橫躺在門口放著Welcome的毛氈上發聲，直到早餐出現在眼前為止。尼克說，幾乎17年的時間，兒子不必撥鬧鐘就知道該起床了，於是麥克斯體重直線飆升至300磅（約136公斤），喬治說，牠這一生就是吃不停。

2001年黑豬麥克斯差點兒死於非命，因為那是個漆黑的夜晚，好友開車沒留神輾過牠，差點兒就救不回來，還好福大命大的麥克斯躲過一劫卻捱不過年事漸長，晚年甚至半盲又有點關節炎，5年後結束了牠的一生。

如今喬治克隆尼與飼養的西班牙長耳獵犬路易（Louie），巴吉度獵犬米莉（Millie）和愛妻共組美滿家庭，但是麥克斯在他的心房裡，永遠有一個位置。1050906

(中央社)