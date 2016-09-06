泰南部小學外炸彈爆炸 女童喪命

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泰國動盪的南部地區今天再傳攻擊事件，官員表示，1間小學外發生摩托車炸彈爆炸，造成2人喪生，包括1名5歲女童和她的父親。

炸彈爆炸發生在那拉特越省（Narathiwat）塔克貝區（Tak Bai），當時家長們正送小孩上學。「曼谷郵報」（Bangkok Post）網站報導，爆炸時間約在上午8時25分。

泰國軍方國內安全行動指揮部（ISOC）表示，這起爆炸奪走1名男子和他5歲女兒性命。摩托車當時停在校門口對面。

指揮部副發言人告訴路透社：「我們懷疑這是想讓局勢動盪並造成混亂的人所為。」

根據法新社，醫院人員證實2死，還表示另有10名成人受傷，包括平民和4名警察。

泰國民眾大多信佛教，但有3個省以穆斯林居多，包括那拉特越省。這3省自2004年以來飽受分離主義分子滋擾。（譯者：中央社盧映孜）1050906

(中央社)