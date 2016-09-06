國民黨：蔡政府追殺 不排除包圍民進黨

國民黨文傳會副主委胡文琦今天說，蔡政府無情追殺，國民黨不排除走上街頭，不排除包圍「疑似有用過國民黨黨產的民進黨中央黨部」；呼籲民進黨公布創黨以來收支明細。

對此，民進黨發言人黃適卓回應說，國民黨與其把時間用在這類的口水謾罵上，不如盡快放下黨產包袱，自行摘除民主毒瘤，和國內各政黨合力建構一個成熟並且公平競爭的民主環境，才是人民所期待。

國民黨上午召開「荒腔走板蔡政府，欺人太甚『雇綠雄』」記者會，質疑不當黨產委員會的組成、政治追殺國民黨。

胡文琦表示，黨產條例第9條規定，推定為不當取得的財產，自條例公布之日起禁止處分，但履行法定義務或其他正當理由不在此限，黨產委員會主委顧立雄昨天的發言卻自我打臉，連自己訂的法條都變來變去，完全是「東廠跟錦衣衛」。

他說，國民黨要求民進黨比照同樣標準，提供民進黨創黨以來30年所有單據跟收支明細，以正視聽。

胡文琦表示，也請總統蔡英文說明過去擔任政務官5年、任教13年，18%存款額度新台幣400萬元，「領18%罵18%」，投機收入到底有哪些？用在哪裡？

胡文琦說，面對蔡政府無情政治追殺，未來國民黨不排除走上街頭，也不排除包圍「疑似有用過國民黨黨產的民進黨中央黨部」，以示抗議。

他進一步說明，根據初步了解，已故民進黨主席黃信介當年曾一度透過中間人找到前國民黨黨管會主委劉泰英，跟當時的黨主席李登輝說位於建國北路的民進黨中央黨部門面不好，希望國民黨挹注經費搬遷；強烈懷疑，「也許民進黨也可稱為國民黨的附隨組織」。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，行政院長林全說不當黨產處理委員會要推動轉型正義，委員會成員要經過高道德標準檢視，但顧立雄主導的委員會手段粗暴，好像討債集團，只需打手，會打就好，懷疑是否因為這樣顧立雄才會說法條有規定有前科的人不能擔任委員嗎？

此外，針對國民黨以所謂民進黨本黨曾經請李登輝協助搬遷中央黨部，黃適卓回應說，民進黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。1050906

(中央社)