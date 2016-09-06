不標名字認不出來 日劇女王被疑為救婚姻整形

長谷川京子婚後頻被說劣化，如今臉上異常緊繃，長相判若兩人，被疑為挽回婚姻進廠「修修臉」。(取材自中時資料照片、instagram)

風格清麗端莊、常在夯日劇中飾演女主角的女星長谷川京子，是許多影迷心中的女神，然她自2008年帶球嫁搖滾樂團「色情塗鴉」吉他手新藤晴一後，多次被酸「劣化」，近來上節目還被說「長得不太一樣」，遭網友質疑為挽回花心尪，而進廠「修修臉」修過頭，整到讓人認不出來。

今年38歲的長谷川京子，日前出演《超人氣法律諮詢事務所》節目，在節目中討論她對兒子的教養方式，觀眾沒多關注她的家庭二三事，反倒熱議她異常緊繃的臉皮，狠酸若節目組沒打出名字，根本認不出是她就是昔日的日劇女王，甚至覺得長谷川京子跟吉田榮作的女模前妻平子理沙有點像，而平子里沙也被懷疑「整太大」。

長谷川京子的老公去年底被拍到在北海道札幌巡演結束後，帶了一名皮膚白皙、神似小西真奈美的女性過夜，因此懷疑做老婆的她，是為了挽回花心老公而動念整形，但有粉絲為她說話，表示女神婚後忙著照顧兒女，因此沒空精心保養，才讓歲月痕跡上身，老公也因此出去「打野食」，覺得長谷川京子若真為了挽救婚姻動刀求回春，也無可厚非。

(中時電子報)