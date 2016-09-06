不標名字認不出來 日劇女王被疑為救婚姻整形
風格清麗端莊、常在夯日劇中飾演女主角的女星長谷川京子，是許多影迷心中的女神，然她自2008年帶球嫁搖滾樂團「色情塗鴉」吉他手新藤晴一後，多次被酸「劣化」，近來上節目還被說「長得不太一樣」，遭網友質疑為挽回花心尪，而進廠「修修臉」修過頭，整到讓人認不出來。
今年38歲的長谷川京子，日前出演《超人氣法律諮詢事務所》節目，在節目中討論她對兒子的教養方式，觀眾沒多關注她的家庭二三事，反倒熱議她異常緊繃的臉皮，狠酸若節目組沒打出名字，根本認不出是她就是昔日的日劇女王，甚至覺得長谷川京子跟吉田榮作的女模前妻平子理沙有點像，而平子里沙也被懷疑「整太大」。
長谷川京子的老公去年底被拍到在北海道札幌巡演結束後，帶了一名皮膚白皙、神似小西真奈美的女性過夜，因此懷疑做老婆的她，是為了挽回花心老公而動念整形，但有粉絲為她說話，表示女神婚後忙著照顧兒女，因此沒空精心保養，才讓歲月痕跡上身，老公也因此出去「打野食」，覺得長谷川京子若真為了挽救婚姻動刀求回春，也無可厚非。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。