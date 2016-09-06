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殘障翁迷途中電動車沒電，警方溫馨指引路。（吳江泉翻攝）

76歲的林姓殘障老翁騎乘電動四輪車外出，但因路況不熟而迷途，行經高雄市福德二路派出所前電動車剛好沒電，請求警方協助。

苓雅警分局福德二路派出所警員謝天憫見狀，趕緊幫忙林姓老翁將電動車充飽電並指引其返家路徑，在等待電動車充飽電期間，謝員提供茶水供林姓老翁飲用，林姓老翁離去前，警方再三跟林姓老翁講解行車路線並多次叮囑路上車多要小心安全。

(中時)