國泰醫師送愛斐濟 為鼻竇炎患者開刀
等了4年，鼻竇炎患者鼻子終於通了！國泰醫院今年8月間送愛到斐濟，協助一名40多歲的鼻竇炎患者手術，他這些年苦於鼻竇炎、鼻息肉困擾，根本無法好好呼吸，而當地醫師缺乏，小小手術就要等上2年，這名男子在國泰團隊的內視鏡鼻竇手術後，感動到眼眶泛紅。
國泰醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友邦及友我國家醫療合作計畫」，今年8/14至8/25日第5度前往斐濟，在斐濟北方大島Vanua Levu服務一周，協助當地患者進行耳鼻喉科手術。
國泰醫院耳鼻喉科醫師薛婉儀回憶，有名年約40歲的男性，飽受鼻竇炎、鼻息肉困擾，息肉充滿鼻子，造成呼吸困難，3-4年來只能用嘴巴呼吸，經內視鏡鼻竇手術，術後第二天，拿掉止血棉花，醫師問他：「你可以用鼻子呼吸嗎？」病人深深吸一口氣，瞬間露出開心微笑，眼眶含淚感謝地說：「終於能用鼻子呼吸了。」
薛婉儀說，當地耳鼻喉專科醫師缺乏，手術難求，還有位60歲鼻息肉嚴重的男性，聽到醫療團前往斐濟服務，凌晨3點就從家裡出門趕到醫院，花上一整天等看病，卻因氣喘控制不好，經醫師評估無法手術，只能藥物治療，病人臉上失落的表情讓她印象深刻。
率團的國泰綜合醫院心臟內科醫師王晨旭指出，該院已經第3年、第5度前往斐濟服務，充分了解當地盛行的疾病，每次派相關專科醫師，提供最適切的醫療服務，深獲當地醫院及民眾肯定。
(中時)
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