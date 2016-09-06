新光三越左營店B1法雅客 推出原民文創工藝展

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新光三越左營店B1法雅客推出原住民文創工藝展。（吳江泉翻攝）

原住民文創工藝展在新光三越左營店B1法雅客展出。（吳江泉翻攝）

為推廣高雄市原住民族文創產業，高雄市政府原住民事務委員會即日起至9月30日止，於高雄新光三越左營店B1法雅客，舉辦「高雄市原住民故事館─法雅客原民文化樂」文創工藝展。

市府原民會表示，工藝展主要展示高雄市原住民族工藝產業，內容有工藝品展覽、手工藝DIY體驗課程及原民歌手表演外，還結合「高雄原味輕旅行」影像，介紹高市原住民族地區─那瑪夏區、桃源區及茂林區的自然及人文風情。

市府原民會說，目前正於前鎮區原民會舊辦公大樓辦理「高雄市原住民故事館」文創產業計畫，推動工藝、農創及樂舞等產業，運用地下一樓空間成立「原住民部落工場」，提供原住民族工藝師創作生產的處所。今年經過甄選後共有三家工藝坊及一家樂舞團進駐，分別為瑪雅工坊(誽鄔.昂艿.卡阿妃雅誽老師)、番特西手工藝術(賴字永老師、周淑櫻老師)、SABU布農情工坊(古淑花老師)及祖韻文化樂舞團(王春英團長)。

工藝師們進駐後可傳承技藝及交流創意，凝聚「原住民部落工場」文創產業精神，同時打造具生產能量的觀光工廠，讓市民朋友進入部落工場時，面對面接觸工藝師及樂舞師，瞭解原住民工藝品創作歷程，未來更將舉辦工藝聯展，展現工藝師作品創意，展現高雄市獨具的原住民族產業特色。

「高雄市原住民故事館─法雅客原民文化樂」文創工藝展，除展示駐館工藝師的文創手工作品以外，還有介紹本市原住民族地區文化特色，讓遊客親身體驗手工藝及瞭解生產過程，也可現場報名參加手工藝DIY課程，讓您一邊聽原民歌手演唱，一邊與工藝師近距離接觸，加深對於原住民的文化認知。

詳細活動請至高雄市政府原住民事務委員會官網及電洽07-7406511，或Facebook搜尋「高雄市原住民故事館」。

(中時)