物流車迴轉尾車險翻 尖豐公路一度中斷

物流公司拖車迴轉時尾車險翻，橫在省道造成交通一度中斷。（陳慶居翻攝）

物流公司拖車迴轉時尾車險翻，連忙找拖吊車拖吊排除狀況。（陳慶居翻攝）

一名陳姓物流公司的大貨車司機，中午時分拉著尾車在尖豐公路準備迴轉時，因車上物料重心偏移導致尾車險些翻覆，幸未波及其他車輛，但省道南、北雙向交通一度中斷，1個多小時後才完成拖吊恢復順暢。

如此驚險畫面，有網友PO上我是頭屋人臉書社群，呼籲用路人小心，隨即引起熱烈討論，有人詢問沒人受傷吧？不幸中的大幸，怎麼會這樣？

苗栗警分局頭屋分駐所據報派員趕抵現場，指揮管制交通並疏導車輛，隨後協調大型拖吊車扶正尾車，拖離現場，在此之前，只有轎車和機車勉勵從路旁小縫隙冒險通過。

(中時)