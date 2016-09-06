南海仲裁 學者：應回到法律現實面討論

學者認為，面對南海仲裁結果，應回歸法律現實面做出討論和批判；中華民國1947年既已主張南海諸島位置圖的U型線，U型線的法律地位、原始作用及目的，政府可做更多闡述和解釋。

台灣安全研究中心今天舉行「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，邀請多名國內學者參與。國立台灣師範大學政治研究所教授王冠雄在會議中作上述表示。

王冠雄表示，南海仲裁以「中國台灣省」或「中國台灣當局」稱呼台灣，但若以此作為反對南海仲裁結果的理由，恐怕會模糊議題焦點，喚起另一種不合適的民族主義概念。應該要回歸到法律的現實面，針對仲裁結果做討論與批判。

他說，南海仲裁有兩議題相當重要，首先就是U型線的裁決。南海仲裁結果指出，中國不能以「歷史性權利」去主張九段線的海洋區域資源，換句話說，並沒有否定九段線的存在，只是不能用「歷史性權利」主張。

王冠雄建議，既然中華民國政府在1947年已經主張了南海諸島位置圖裡面的U型線，那U型線要有的法律地位、原始的作用以及目的，政府可以做更多的闡述和解釋。

此外，王冠雄指出，南海仲裁對島的判斷與一般外界對島的理解有很大的出入，例如仲裁提到人類的居住必須是長久性的，甚至是世代居住，不能依賴外來提供資源。

中央研究院歐美研究所研究員宋燕輝表示，過去不少政治外力，包括中國大陸在文革時限制漁民不得出海捕魚、國共衝突、他國強占南海島礁等，都影響到台灣或大陸漁民到太平島進行維持人類居住的經濟活動。

王冠雄表示，政府應該堅持對南海諸島的歷史和法律權利。

部分學者先前強調，新政府應該少談歷史與U型線，以免與中國大陸的主張產生過多重疊。但王冠雄認為，一個公共政策的制定是為了爭取國家社會人民最大利益，而不是在尋求如何避免和「隔壁鄰居」做出共同主張。1050906

(中央社)