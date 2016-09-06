葛蘭基回道奇踢館 踢到鐵板
克蕭與葛蘭基原本是洛杉磯道奇隊倚重的左右門神，葛蘭基今年球季投效亞利桑那響尾蛇隊，今晚回東家主場踢館卻踢到鐵板，投不滿5局掉8分吞敗投，最後道奇10比2大勝。
響尾蛇以6年2億650萬美元（約新台幣68億元）的合約，挖走原本是道奇右投的Z魔神葛蘭基（Zack Greinke），晚間是他離開道奇首次作客對戰老東家，卻留下單場全壘打數創生涯新高的難堪紀錄。
葛蘭基只投了4.2局就被總教練赫爾（Chip Hale）拿走他握在手裡的球退場，因為不滿5局的投球內容，葛蘭基被敲9支安打，其中包括5支全壘打，丟掉的8分全部都是責失。
尤其第5局葛蘭基面對8個打者，其中就有4人，中外野手皮德森（Joc Pederson），游擊手席格（Corey Seager），三壘手特納（Justin Turner）以及捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）擊出全壘打而黯然退場。
道奇日籍投手前田健太主投6.1局，被敲3支安打丟1分，三振響尾蛇打者8人次奪本季第14勝。道奇晚間棒打響尾蛇後戰績77勝60負，領先舊金山巨人隊的勝差擴大至4場，仍是國聯西區龍頭。1050906
(中央社)
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