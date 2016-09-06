新任龐德人選頻傳 可能還是克雷格回鍋
丹尼爾克雷格（Daniel Craig）不想再當龐德的消息傳出後，似乎每天都會有新的人選出現，但根據娛樂新聞網站「雷達網」（Radar）報導，可能性最大的龐德人選還是克雷格。
英國「衛報」（The Guardian）報導，可能穿上龐德燕尾服的人選包括參演英劇「維多利亞」（Victoria）的湯姆休斯（Tom Hughes），以及最近謠傳的人選伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）與艾丹特納（Aidan Turner）。
48歲的克雷格曾在4部電影中飾演龐德，傳聞指出，2015年上映的「007：惡魔四伏」（Spectre），可能以分期方式支付的片酬達6500萬美元。克雷格先前曾說自己寧願砍傷雙腕也不想再演龐德，引發007換角疑慮，現在看來有些言過其實，索尼影業也表示希望至少再由他主演2部007系列電影，並沒有明顯的換角動作。克雷格也補充說，自己將保留「回心轉意的權力」。
根據「雷達網」，克雷格公開表示不願意再飾演龐德，可能反倒有助於他的事業。消息指出：「他走了高明的一步棋。大家都知道決策者有多推崇他，在這個發行權競爭的重要時期，所有製片公司老闆都不會選擇失去他。」
再簽下接連拍攝2部電影合約的片酬可能高達1億5000萬美元，但即使「007：惡魔四伏」與之前的「007：空降危機」（Skyfall）在影評與商業上皆取得成功，英國名導山姆曼德斯（Sam Mendes）已決意不再執導。
最後的決定取決於製片布洛克里（Barbara Broccoli），根據7月報導，她的心思集中在後續2部片上，也正觀望與克雷格再次合作的可能性。
索尼影業公司（Sony Picture）發言人表示，公司不願對此事置評。1050906
(中央社)
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