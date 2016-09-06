台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議

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我要評比

台鐵產業工會理事長王傑出示成立證書。（陳宜加攝）

全台4000多名台鐵站務員、列車長、車長等運務人員，不滿過勞、血汗工作環境，上月籌備成立台鐵產業工會，比照台鐵司機員全台連署依法休假，今天下午並號召500人集結於交通部前陳情，正式表達訴求，要求台鐵重啟勞資協議。

活動將於下午2時開始，將以行動劇表達訴求，要求交通部出面回應。目前現場已聚集上百人高舉布條。

工會理事長王傑說，工會要求台鐵人力要補足、落實兩輪一例假、回歸勞基法發放加班費等訴求，今天若未獲善意回應，不排除於中秋連假依法休假，或其他進一步行動。

對於台鐵宣稱持續與台鐵企業工會溝通，產業工會仍屬體制外單位、尚未正式成立，王傑今天出示工會成立證明文件，強調台鐵產業工會已經正式成立，台鐵應該打開協商大門。

他說，希望台鐵傾聽基層勞工心聲，解決人力、畸形班表與加班費等問題，改善目前工作環境，也改善勞工生活。

(中時)