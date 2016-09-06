中美洲GIS計畫第二次教育訓練班結業

我要評比

財團法人國合會派至薩爾瓦多進行中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫（GIS）第二次教育訓練班的成員，於當地時間8月27日至9月10日訪薩，駐薩大使李新穎於2日主持訓練班結業式。中央社 105年9月6日

財團法人國合會派至薩爾瓦多進行中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫（GIS）第二次教育訓練班的成員於當地時間8月27日至9月10日訪薩，駐薩大使李新穎於2日主持訓練班結業式。

訓練班成員計有中美洲GIS計畫經理林秉正、中央大學太空遙測中心研究員郭耀程、林宜徵及專任助理宏都拉斯籍沙林（Daniel Antonio Lainez Salin）等人。

第二次教育訓練班課程包括：遙測RS介紹、影像處理、地理資訊系訪統介紹、無人機運用、國家級地理圖資製作1至5等。出席貴賓計有薩環境與天然資源副部長伊巴拉（Angel Ibarra）、薩國相關機關單位、公私立大學徵選參訓學員，以及副參事許秋煌、經理蘇雍策均在場觀禮，到場採訪薩國媒體記者等共約50人。

李新穎於結業式中致詞表示，至感榮幸，代表中華民國政府參加與薩國政府攜手合作該計畫第二次教育訓練班結業式，該計畫課程主要是期望培訓建構薩國更具專業的地理資訊系統應用能力提升人才，達到薩國國土防治地震、火山爆發、土石流、暴雨等天災災害偵測及預防目標，以及環境保護成效。

鑑於該計畫合作期限將於今年底屆滿到期，台薩雙方正規劃為期4年第二期GIS進階計畫，感謝薩環境與天然資源部支持與協助，深信在既有合作基礎上，雙方合作關係將更臻緊密，薩國該計畫技術將大幅提升，允值雙方共同全力推動。

李新穎並頒發參訓學員結業證書，以及代表中華民國政府及人民捐贈兩架無人飛機予薩國合作單位。1050906

(中央社)