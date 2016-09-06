45件作品獲標章殊榮 角逐金點概念獎

我要評比

2016「金點概念設計獎」標章得主名單出爐，來自海內外共45件作品脫穎而出，將共同角逐年度最佳設計獎。台灣作品有蒐羅全台各地特色路燈，搭配當地景點繪製成台灣路燈手札等。

2016「金點概念設計獎」今年共有3380作品報名參賽，其中153件進入複審，經8月27日上海及8月30日台北場評審討論，共選出45件榮獲標章，下一階段有資格進入決審，角逐年度最佳設計獎。

評審肯定入圍作品整體表現，國際工業設計社團協會（ICSID） 區域顧問張光民說，今年兩岸作品題材逐漸擴大，面對氣候變遷、社會結構改變，不少作品呈現人文關懷。

決審入圍45件作品中，不乏許多亮眼創意巧思。台灣方面，賴加瑜、潘薏心、 蔡名揚及江政儒的「台灣之光」，實地蒐羅全台各地特色路燈，搭配當地景點繪製成台灣路燈手札，進而了解生活中習以為常的路燈。

周建隆、許瑋方、常思齊、鄭羽涵、蘇亦彬、張千謙及顏雅瑄的「台灣獅子王」，透過繪製石獅起源歷史、造型及石獅師匠個人故事，重新詮釋石獅在人們心中存在意義。

黃薏庭、林采潔、吳郁惠 、徐婉祐及林思萱的「好柑情」，走訪台灣北中南12家特色柑仔店，運用創新插畫與商品包裝，記錄在地傳統產業及文化。

陳正心和潘加哲的「墨生氣」，為記錄生氣情緒的系列海報，經捶打，海報中顏料包會破掉，與海報畫面產生不同效果。周芷璇、林千潔的「聚竹、聚足」，以客家土樓發想設計情境燭台，材質使用竹藤，形態排列由疏到密、由散到聚，表達緊密交織聚落情感。

2016金點概念設計獎將在9月底決審，12月1日將和金點設計獎合併舉辦頒獎典禮。典禮中將頒發出象徵最高榮譽的「金點概念年度最佳設計獎」得主3名，每名將獲頒獎金新台幣30萬元整、獎座及獎狀，總獎金達90萬元。1050906

(中央社)