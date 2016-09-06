45件作品獲標章殊榮 角逐金點概念獎
2016「金點概念設計獎」標章得主名單出爐，來自海內外共45件作品脫穎而出，將共同角逐年度最佳設計獎。台灣作品有蒐羅全台各地特色路燈，搭配當地景點繪製成台灣路燈手札等。
2016「金點概念設計獎」今年共有3380作品報名參賽，其中153件進入複審，經8月27日上海及8月30日台北場評審討論，共選出45件榮獲標章，下一階段有資格進入決審，角逐年度最佳設計獎。
評審肯定入圍作品整體表現，國際工業設計社團協會（ICSID） 區域顧問張光民說，今年兩岸作品題材逐漸擴大，面對氣候變遷、社會結構改變，不少作品呈現人文關懷。
決審入圍45件作品中，不乏許多亮眼創意巧思。台灣方面，賴加瑜、潘薏心、 蔡名揚及江政儒的「台灣之光」，實地蒐羅全台各地特色路燈，搭配當地景點繪製成台灣路燈手札，進而了解生活中習以為常的路燈。
周建隆、許瑋方、常思齊、鄭羽涵、蘇亦彬、張千謙及顏雅瑄的「台灣獅子王」，透過繪製石獅起源歷史、造型及石獅師匠個人故事，重新詮釋石獅在人們心中存在意義。
黃薏庭、林采潔、吳郁惠 、徐婉祐及林思萱的「好柑情」，走訪台灣北中南12家特色柑仔店，運用創新插畫與商品包裝，記錄在地傳統產業及文化。
陳正心和潘加哲的「墨生氣」，為記錄生氣情緒的系列海報，經捶打，海報中顏料包會破掉，與海報畫面產生不同效果。周芷璇、林千潔的「聚竹、聚足」，以客家土樓發想設計情境燭台，材質使用竹藤，形態排列由疏到密、由散到聚，表達緊密交織聚落情感。
2016金點概念設計獎將在9月底決審，12月1日將和金點設計獎合併舉辦頒獎典禮。典禮中將頒發出象徵最高榮譽的「金點概念年度最佳設計獎」得主3名，每名將獲頒獎金新台幣30萬元整、獎座及獎狀，總獎金達90萬元。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。