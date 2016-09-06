中秋連假搭國5客運到宜蘭 票價75元起

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為鼓勵遊客在中秋節連假時搭乘大眾運輸到宜蘭旅遊，首都客運推出優惠方案，台北到礁溪只要新台幣75元；葛瑪蘭汽車客運也推出優惠，台北到礁溪只要85元。

為解決國道5號塞車問題，交通部在今年起機動開放大客車行駛路肩，有效縮短大眾運輸在假日塞車時的旅程，約可省下30分鐘的行車時間。

由於中秋節連假將到，屆時國道5號可能又塞爆。為鼓勵遊客多搭乘國道客運避開塞車，首都客運在14日深夜11時起至18日深夜11時，推出連假疏運方案，台北市府轉運站到宜蘭或羅東全票票價只要100元（原價120元），轉運站到礁溪全票更優惠到75元（原價90元）。

此外，連假期間也增闢「松山車站─市府轉運站─羅東轉運站」國道客運臨時路線，全票100元、半票50元，可接受車上投現及使用悠遊卡刷卡付費。

首都客運說，為增加前往宜蘭景點的便利性，另外闢駛「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線，方便民眾直達傳藝中心，減少一次轉乘機會。「市府轉運站－傳藝中心」全票100元、半票60元。

葛瑪蘭汽車客運說，在14日深夜11時起至18日深夜11時，也推出優惠，全面83折。台北－羅東只要110元，台北－礁溪85元，並在連假增闢「板橋轉運站－國道5號－羅東轉運站」臨時路線，避開繞駛台北市區，減短旅行時間。

此外，也增開「板橋轉運站－宜蘭轉運站－金車威士忌酒廠」國道客運臨時路線，減少轉乘所需花費時間，並不另加收票價。

遊客若在中秋連假期間持首都客運或葛瑪蘭汽車客運的國5票根，也可免費搭乘宜蘭縣內的其他景點接駁公車，相關路線資訊可在「宜蘭勁好行」網站查詢。1050906

(中央社)