軍方請漁民佈標靶 屏縣府以違法約談漁民
屏東縣九鵬基地9月將實施密集的飛彈實彈射擊，軍方委由當地漁會請漁民為軍方佈放海上標靶，藉此補貼因演習無法作業的漁民，屏東縣政府最近以違反漁業法為由，約談漁民。
由於演習時會管制靶區海域，漁船無法作業，軍方基於敦親睦鄰、補貼原則，多年來都將海上佈放靶業務，委託給當地漁會，請因靶訊無法作業的漁民為軍方佈放海上標靶，領取補貼費用。
過去一直相安無事，但，屏東縣政府農業局最近卻以漁船為軍方佈放靶違反漁業法，通知漁民向縣府說明。
縣府發言人黃建嘉表示，目前約談還沒有啟動，但已通知漁民，縣府會約談漁民，主要是因為有人向縣府提出陳述，指漁船出海除了捕撈外，不可以做別的事，為什麼就可以為軍方佈放標靶。
黃建嘉表示，縣府只不過依漁業法的規定行事，軍方要補貼漁民直接補貼就好了，為何要用讓漁民違法的方式來補貼。
至於約談漁民後會不會開罰，黃建嘉表示，等漁民說明後，才能論斷。
有媒體指出屏東縣政府最近「高規格」監督軍方，包括要求遷走航特部大武營區和三軍聯訓基地，去年也曾對三軍聯訓基地的演訓破壞水土保持開罰新台幣30萬元，黃建嘉表示，屏東縣政府不是「反軍」，只是依法行政，法令不能因軍方而轉彎。
黃建嘉表示，長年來，國軍在恆春半島進行演訓，常發生誤射民宅的事件，每次演訓都讓當地民眾心驚膽跳，飽受生命威脅，長久以來，這樣的威脅都沒有改善，軍方演訓破壞的水土保持，也沒有在非演訓期間改善，為什麼屏東縣民要承擔這些。
黃建嘉說，國軍和屏東縣政府的大方向是一致，都是要保衛人（縣）民的生命財產安全，屏東縣政府希望盡可能的與軍方在方式上協調，不要讓屏東縣民成為犧牲品。1050906
(中央社)
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