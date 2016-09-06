解送途中搖晃囚車 2人犯脫逃不成多加1罪

余姓、張姓等人分別涉竊盜、毒品案遭法院裁定羈押，但他們竟在法警押解前往高雄第二監獄途中，以腳踹、拍打車門方式要求放人，甚至搖晃囚車，高喊「放我出去」，所幸法警火速通報警網支援，並加速駛抵獄所，才未釀禍；高雄地檢署6日將他們多加1條強暴脫逃未遂罪起訴。

檢方指出，余男因竊盜罪在今年3月3日遭法院裁定羈押，同天另名毒品通緝犯張男也被警逮獲，送交法院執行，晚間9時40分由副法警長率2名法警，將余、張上銬帶上囚車，準備押往位在燕巢區的高雄第二監獄。

不料，互不相識的2人竟在囚車上要求法警們釋放他們，途中還不斷用腳踹、拍打車門的激進行為叫囂，甚至在行駛間搖晃囚車並高喊「放我出去」，採強暴手段企圖威嚇法警放人；法警擔心囚車危險，立即通報線上警網支援，並加速行駛，半小時後順利到達獄所，虛驚一場。

檢方從法警3人證詞確證余、張在押解過程中，以強暴手段影響解送人犯的順利性，並企圖脅迫法警放人，讓他們脫逃；所幸，法警機警應對，才沒有在解送過程發生意外，全案依脫逃未遂罪將2人起訴，而他們這行為不僅徒勞無功，還又多加了1條罪。

(中時)