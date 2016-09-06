機車撞砂石車 20歲男子送醫不治

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汐止新台五路一段與國道三號路口今天中午發生機車撞砂石車事故，20歲范姓機車騎士送醫後仍不治身亡。（李其樺翻攝）

汐止新台五路一段與國道三號交叉路口處，今天中午近12點發生一起死亡車禍，20歲范姓男子騎機車沿新台五路往台北方向行駛時，疑似未注意路況，與當時正準備左轉上國道3號的砂石車發生碰撞，當場倒地失去呼吸心跳，警消將男子送往汐止國泰醫院急救，一小時後宣告不治。

砂石車徐姓駕駛向警方表示，當時看到燈號準備左轉，就發生車禍。警方施做酒測，徐姓駕駛呼氣值正常，由於現場沒有路口監視器，將進一步調查當時路口號誌與雙方車速，釐清車禍發生原因。

(中時)