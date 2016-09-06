台中力行國小60周年校慶 校友捐零用錢贊助

力行國小校長廖子成，收到校友賴靜婷的信和5000元捐款，十分感動。（馬瑞君攝）

國一女學生賴靜婷，得知母校台中力行國小將舉辦60週年校慶，校方積極奔走籌募經費，決定捐出自己積攢多年的零用金5000元，讓母校風光過生日；力行國小校長廖子成收到後十分感動，表示賴靜婷這筆捐款是對學校最大鼓勵。

賴靜婷今年6月甫從力行國小畢業，她的母親賴秀樺是力行國小家長會長，將於本月任期屆滿，為了籌辦學校60周年校慶，廖子成、賴秀四處奔走、拜訪地方，籌募校慶經費。

賴靜婷得知，特地寫了一封信，並附上5000元現金，請媽媽轉交給校長；信中提及，這是她身為力行校友的心意，並自錄影片PO上網，希望有畢業校友看到，能夠一起響應。

賴靜婷在影片中提及，捐出的5000元是她存好好久的零用錢和壓歲錢，對她而言是一筆大數目，捐出去「還是有點心疼！」但平時都會和媽媽一起去做公益，想到媽媽告訴她的，要把錢和愛都要用在對的地方，決定要「樂捐」；捐錢給學校辦校慶，是發揮自己力量，對學校的認同感。

賴秀樺開心的說，「我的小女兒長大了！」過程中，她看到女兒從起初設定捐2000元，猶豫一下認為不夠，決定湊5000元整數捐出，很高興她有這樣願意付出的想法。

廖子成指出，該校60周年校慶，從今年12月陸續舉辦系列活動，明年4月29日擴大辦理嘉年華會，教育局將補助20萬元經費，但校方預估要花費上百萬元，賴靜婷的捐款是對校方最大鼓勵，一定會把校慶辦得響亮。

(中時)