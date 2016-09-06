潤娥沾血跡 西班牙赤腳狂奔

潤娥在西班牙街頭狂奔，其實是為了新戲拍攝。（圖／取自微博、翻攝韓星網）

少女時代成員潤娥向來給人女神形象，不過最近她人卻在西班牙不顧形象赤腳狂奔，甚至身上更沾有血跡，讓不少網友嚇一大跳！但其實這都只是為了新戲取景拍攝。

潤娥在西班牙街頭穿著睡衣、打赤腳狂奔，加上還沾有血跡，若沒仔細瞧恐怕第一時間會誤以為女神發生什麼意外了，不過其實這都只是她的新劇《THE K2》場面。潤娥工作之餘，也有在網上po出真正的美照，讓粉絲戲稱「沒上工時變回女神！」

而劇組也公開潤娥新劇照，在劇中她飾演總統競選人的私生女，可過去她因經歷悲慘童年，讓她與世隔絕，因此才會展現出高冷的模樣。

(中時電子報)