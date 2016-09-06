青蒿內仍有寶藏 陸屠呦呦團隊新發現

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中國大陸諾貝爾醫學獎得主屠呦呦的團隊成員、中國中醫科學院青蒿素研究中心研究員廖福龍昨天表示，近期針對青蒿素的研究有了新進展，研究發現青蒿中仍有青蒿素之外的其他抗瘧成分。

新華社報導，廖福龍5日在大陸廣東省惠州市舉行的第三屆中醫科學大會上說，屠呦呦及其團隊仍在進行青蒿素的相關科學研究，近期成果顯示，青蒿中還存有青蒿素之外的其他抗瘧成分，可能為瘧疾治療提供新的方法。

另外，屠呦呦團隊加強對青蒿素藥效的研究，發現青蒿素中無抗瘧活性的天然成分能夠增強青蒿素的實驗抗瘧藥效。青蒿內源多成分可以改變青蒿素的體內過程，提高生物利用度。

青蒿素的應用領域同時也得到了拓展，在抗瘧之外，屠呦呦團隊正在探索青蒿素類化合物對其他疾病的治療。

其中，雙氫青蒿素治療紅斑狼瘡的新藥研發今年已經取得大陸國家食品藥品監督管理總局的臨床研究批准，將為紅斑狼瘡的治療提供新的可能性。

廖福龍表示，青蒿素的功效不僅僅是治療瘧疾，還有很多值得研究的地方，如抗病毒、免疫抑制、抗腫瘤、抗霉菌作用等。1050906

(中央社)